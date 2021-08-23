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«Чайные встречи для молодежи «Сибирская чайхана»

«Чайные встречи для молодежи «Сибирская чайхана»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.08.2021 0 4

17 августа 2021 года специалистами центра татарской культуры ОНК «Дома дружбы» г. Тары было проведено мероприятие «Чайные встречи для молодежи «Сибирская чайхана». Участниками познавательной программы стали молодые люди, которые интересуются культурой и традицией народов, проживающих на территории Тарского района.

В начале мероприятия гости смогли посмотреть выставку «Культура и быт татар Сибири. Ведущая мероприятия, методист Центра татарской культуры – Сатышева Гульшат Мунировна, рассказала о первом появлении самовара в России, гости узнали историю возникновения чая, какие виды чая существуют, о значимости чаепития для татар. Чаепитие – это характерная особенность национальной кухни. Традиционное татарское чаепитие всегда подразумевает и присутствие на достархане национальной выпечки: кыстыбыя, перемечей, очпочмака, поэтому участники мероприятия узнали и о традиционной татарской кухне. Большой интерес вызвал процесс заваривания чая с использованием различных трав: душицы, мяты.

Завершилась встреча теплым, дружеским разговором за чашкой ароматного чая с татарской выпечкой – кыстыбыем.

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