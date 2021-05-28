Постпред РТ Х.М.Гильфанов принял участие в гала-концерте национальных конкурсов в г.Челябинске

Постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону Хайдар Гильфанов принял участие в гала-концерте национальных конкурсов красоты и таланта для детей и взрослых «Искиткеч әби» – «Замечательная бабушка», «Нәни энҗеләр» – «Маленькие жемчужины», «Нәни батырлар» – «Маленькие батыры», «Нәни тамчылар» – «Маленькие капельки». Праздничное мероприятие состоялось 27 мая 2021 года в Концертном зале им. С. С. Прокофьева в г.Челябинске.

Хайдар Гильфанов принял участие в составе жюри, так же в составе присутствовали: Председатель жюри конкурса, Депутат Законодательного собрания, Председатель Конгресса татар Челябинской области, президент Международного конкурса «Татар кызы» – Лена Рафиковна Колесникова;

Заслуженный учитель Республики Татарстан, заместитель председателя Конгресса татар Челябинской области – Сания Вахитовна Шевченко;

Заслуженный артист Республики Татарстан, солист Челябинской филармонии – Дамир Фаритович Сафин;

Заслуженный артист Республики Татарстан – Фарит Рахимжанович Якупов;

Заслуженный артист Республики Татарстан, председатель центра татарской и башкирской культуры – Марат Ахматгалеевич Канафин;

Профессор кафедры этнохудожественного музыкального творчества и образования Казанского государственного института культуры – Луиза Петровна Мингазова;

Исполнительный директор Международного Конкурса «Татар кызы», Заместитель Председателя Всемирного форума татарской молодёжи-Гузалия Шамиловна Гиниятуллина, г. Казань;

Руководитель ассоциации татарских женщин Челябинской области «Ак-Калфак» – Люция Наилевна Сабирова;

Дизайнер женской, мужской и детской одежды, а также сценических костюмов, аксессуаров и украшений ручной работы, друг Конгресса татар Челябинской области – Луиза Рамильевна Скипина, г. Казань;

Создатель бренда косметики “LUXE HAYAT” и спонсор наших Конкурсов – Джамиля Энверовна Тямаева;

Член оргкомитета Международного конкурса «Татар кызы» – Татьяна Владимировна Капитонова;

Детская поэтесса- Елена Кашвиловна Сыч;

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ “СОШ № 81 г.Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля”, председатель Благотворительного фонда «Юлдаш» – Марат Шамильевич Ахатов.

В завершении вечера жюри назвало победителей. Так звание «Супер аби» – «Супер бабушка» получила Реда Кабирова, руководитель татарского народного центра «Мирас» Верхнего Уфалея. Среди детей 7–9 лет корону «Нани энжеляр» – «Маленькой жемчужины» вручили Алие Леоновой из Сосновского района, среди «Нани батырлар» – «Маленьких батыров» победу присудили Рашиду Нажимову из Троицка, среди самых маленьких – детей 5–7 лет – дипломы высшей степени получили финалисты «Нани тамчылар» Ахмадеев Хасан и Эмилия Гилиждинова из Челябинска. Остальным конкурсантам присудили победу в различных номинациях, всем вручены призы и подарки спонсоров.

Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов вручил государственную награду Республики Татарстан медаль «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» преподавателю МБУ ДО «Детская школа искусств №7» города Челябинска Шарафутдинову Махмуту Абдрахмановичу и посмертно члену исполнительного комитета областной общественной организации Конгресс татар Челябинской области Бакирову Рафаилу Муллануровичу.

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