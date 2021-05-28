В Железнодорожном районе Ульяновска отметят национальный татарский праздник Сабантуй

Завтра, 29 мая, в парке культуры и отдыха «Винновская роща» состоится районный Сабантуй. Мероприятие начнется в 10:00.

Перед гостями праздника выступят артисты татарской эстрады, танцевальные коллективы и ансамбли города. Будут организованы соревнования по национальной борьбе на поясах – кореш. Все желающие смогут узнать историю Сабантуя, посетить национальную татарскую избу, принять участие в конкурсе-караоке. Для детей и их родителей организуют площадку «Счастливое детство», где пройдут мастер-классы, игры, спортивные мероприятия.

Кроме того, состоится награждение юбиляров из числа активистов-татар, проживающих в Железнодорожном районе, и семьи, отметившей золотую свадьбу.

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