tatruen
Главная / Новости / В Железнодорожном районе Ульяновска отметят национальный татарский праздник Сабантуй
В Железнодорожном районе Ульяновска отметят национальный татарский праздник Сабантуй

В Железнодорожном районе Ульяновска отметят национальный татарский праздник Сабантуй

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 28.05.2021 0 1

Завтра, 29 мая, в парке культуры и отдыха «Винновская роща» состоится районный Сабантуй. Мероприятие начнется в 10:00.

Перед гостями праздника выступят артисты татарской эстрады, танцевальные коллективы и ансамбли города. Будут организованы соревнования по национальной борьбе на поясах – кореш. Все желающие смогут узнать историю Сабантуя, посетить национальную татарскую избу, принять участие в конкурсе-караоке. Для детей и их родителей организуют площадку «Счастливое детство», где пройдут мастер-классы, игры, спортивные мероприятия.

Кроме того, состоится награждение юбиляров из числа активистов-татар, проживающих в Железнодорожном районе, и семьи, отметившей золотую свадьбу.

search.tatar73.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.