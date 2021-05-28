Стали известны результаты Всероссийского конкурса на разработку идеи бренда предстоящего 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Подведены итоги всероссийского конкурса на разработку идеи бренда предстоящего 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В конкурсе от ДУМ РТ могли принять участие все желающие. Всего на суд жюри было представлено более 40 заявок и около 70 логотипов.

Цель конкурса – отобрать и использовать в качестве символики лучшие идеи бренда 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которые отражают основные цели, задачи и содержание предстоящих юбилейных мероприятий. Под идеей бренда подразумевается ее концепция, графическое изображение (логотип) и словесное обозначение бренда (слоган). По задумке организаторов конкурса, идея бренда должна отражать, что Россия с богатой и древней историей развития Ислама на своей территории является частью мусульманского мира.

При отборе конкурсных работ оценивались глубина раскрытия темы, творческий подход, выразительность идеи и художественного решения, соответствие тематике Конкурса, отражение содержания юбилейных мероприятий, оригинальность и уникальность идеи и художественного решения, мастерство, содержание эскиза, техническое исполнение. Заявки и творческие работы на конкурс принимались с 1 марта по 30 апреля. Организаторы определили двух победителей, но не нашли достойных работ для вручения третьего приза. Победители конкурса:

1) Ильшат Хайрутдинов (г.Казань)

2) Шамиль Курманов (г.Казань)

По условиям конкурса, каждый из них получит денежный приз в размере 100 000 рублей.

Логотип бренда предстоящего 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией будет разрабатываться на основе работ этих авторов.

dumrt.ru