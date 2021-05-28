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Председатель Нацсовета прибыл в Астрахань

Председатель Нацсовета прибыл в Астрахань

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 28.05.2021 0 9

В Международном аэропорту Астрахани имени Б.М. Кустодиева заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева встретили заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области – начальник управления по внутренней политике Ризван Юнусов, председатель АРОО – Общества татарской национальной культуры
Анвер Алмаев, председатель Совета Региональной национально-культурной автономии татар Астраханской области Динара Межитова, депутат Думы Астраханской области Ринат Аюпов.

Напомним, в эту субботу здесь пройдет национальный праздник – Сабантуй.

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