Казанский школьник победил во всероссийском конкурсе с проектом электронной библиотеки на татарском языке

Учащийся СУНЦ IT-лицей КФУ Ирек Галиев стал победителем II Всероссийского конкурса исследовательских и практических проектов школьников «Перспектива», который проходил на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

Ученики специализированных центров и университетских лицеев представляли свои работы в финале конкурса по пяти направлениям: физика и математика, естественные науки, программирование и цифровые технологии, экология и социальные науки.

Ирек Галиев победил в номинации «Компьютерный инжиниринг и программирование». Школьник предложил к реализации проект «КИТАП» – электронную библиотеку татарской литературы, с помощью которой люди могут не только читать произведения татарских классиков, но и публиковать собственные книги.

Главная цель проекта – популяризация татарского языка. Для его воплощения в жизнь планируется создать сайт и мобильное приложение, апробировать платформы на уроках младших классов.

По мнению Ирека, создание электронной библиотеки позволит расширить аудиторию читателей литературы на татарском языке. От других платформ «КИТАП» отличается огромной базой литературы, удобным интерфейсом и возможностью добавлять свои произведения.

На заключительном этапе конкурса, учрежденного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Центром управления проектами в промышленности и Санкт-Петербургским государственным университетом, соревновались 52 команды со всей страны – всего более 100 учащихся.

Кроме защиты проектов школьники участвовали в научных, познавательных и досуговых мероприятиях, направленных на развитие навыков XXI века: умение работать в команде, реагировать на быстро меняющиеся внешние условия, обрабатывать большой объем информации и формировать критическое мышление.

mon.tatarstan.ru