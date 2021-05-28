В Сочи состоялись соревнования по борьбе корэш на Кубок города

В заключительной декаде мая на базе гимназии № 6 города Сочи имени Зорина Федора Михайловича состоялись соревнования по борьбе корэш на Кубок города, посвященные очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие мальчики, юноши, юниоры и мужчины всего более 70 спортсменов.

Соревнования организованы при содействии регионального отделения «Федерации корэш России» по Краснодарскому краю и департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи.

Особо значимо для организаторов проведение спортивных мероприятий в которых находят отражение знаковые моменты истории побед нашей страны и нашего многонационального народа.

Председатель регионального отделения «Федерация корэш России» по Краснодарскому краю Адель Конеев: «Подобные мероприятия позволяют, в первую очередь, выразить дань уважения нашим ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и почтить подвиги героев войны и тружеников тыла, привлечь внимание людей к национально-культурным традициям татарского народа, повысить популярность поясной борьбы корэш среди занимающихся и узнаваемость среди жителей города Сочи, а также сплотить участников в рамках официального соревнования, направленного на укрепление межнационального мира и согласия на Кубани. От себя лично выражаю огромную благодарность всем организаторам и спортсменам».

Данные соревнования состоялись на высоком организационном уровне в строгом соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Кубок города подтвердил готовность функционеров регионального отделения на достойном уровне подготовить и провести турнир по поясной борьбе в рамках предстоящего национально-культурного праздника «Сабантуй», который в 2021 году пройдет в городе Сочи.

Отдельно отметим, что приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края № 465 от 22.05.2020 региональное отделение «Федерация корэш России» в Краснодарском крае получило государственную аккредитацию и статус региональной спортивной федерации по виду спорта корэш.

Пресс-служба

регионального отделения

«Федерация корэш России»

в Краснодарском крае