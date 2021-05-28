С 3 по 5 июня в Казани пройдет XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия»

Всемирный конгресс татар с 3 по 5 июня 2021 года проводит в Казани XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В этом году организаторы взяли лозунгом мероприятия строки из стихотворения великого татарского поэта Г. Тукая: “И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам…”. На XI Всероссийский форум приглашены 1200 представителей духовенства и гостей из Республики Татарстан и 72 регионов Российской Федерации.

Торжественное открытие форума с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева пройдет 3 июня в выставочном центре “Казанская ярмарка”. Позже участники будут работать, разделившись на 3 группы, в следующих дискуссионных площадках:

1) Вопросы освещения национальной и религиозной жизни в сети Интернет;

2) Опыт религиозных и национальных организаций по сохранению и развитию татарского языка;

3) Вопросы изучения духовного наследия татарского народа;

4) Современное состояние учебно-воспитательной работы в духовных учебных заведениях.

Итоги секционных работ будут подведены на пленарном заседании. По итогам Форума будет принята общая резолюция, где будет отражена позиция делегатов по волнующим их вопросам.

Пленарное заседание запланировано на 4 июня, которое пройдет в Международном выставочном центре “Kazan Expo” в зале имени Ильгама Шакирова с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

5 июня участники форума примут участие в мероприятии «Изге Болгар жыены» в г.Болгар Спасского района РТ.

Для справки: В сентябре 2010 года в Казани состоялся первый форум татарских религиозных деятелей, который собрал более 700 представителей из 40 субъектов Российской Федерации.