Василь Шайхразиев отправился с рабочим визитом в г. Астрахань

Сегодня в г. Астрахань с рабочим визитом отправился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Здесь в ближайшую субботу, 29 мая, астраханцы отпразднуют праздник плуга – Сабантуй.

Организаторами одного из самых древних праздников тюркского народа выступили местное правительство и региональная национально-культурная автономия татар Астраханской области.

В этом году Сабантуй пройдёт на трёх площадках: В «Доме Дружбы» на улице Богдана Хмельницкого, 9, корпус 3б, в сёлах Старокучергановка и Три Протока.

Гостей ждут концерты, развлечения и вкусная еда.

Начало праздника в 10:00.