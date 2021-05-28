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В Трёхгорном планируют провести «Сабантуй 2021»

В Трёхгорном планируют провести «Сабантуй 2021»

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 28.05.2021 0 12

Представители администрации и учреждений г. Трёхгорного Челябинской области собрались в районе нового моста, чтобы обсудить подготовку к предстоящему празднику «Сабантуй 2021».

Народные гулянья развернутся здесь 19 июня.

Жители и гости города смогут познакомиться с бытом, культурой и традициями татарского и башкирского народов, стать участниками состязания по национальной борьбе и других спортивных конкурсов, попробовать национальные угощения. Для самых маленьких участников праздника будут организованы игровые развлекательные площадки. На главной сцене выступят творческие коллективы.

trktvs.info

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