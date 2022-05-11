tatruen
Главная / Новости / Постпред РТ в Свердловской области поздравил с Днем Победы ветеранов ВОВ региона
Постпред РТ в Свердловской области поздравил с Днем Победы ветеранов ВОВ региона

Постпред РТ в Свердловской области поздравил с Днем Победы ветеранов ВОВ региона

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, История, Главные новости, Соотечественники, 11.05.2022 0 4

По поручению Постоянного представителя Республики Татарстан в Уральском регионе Гильфанова Хайдара Маслахетдиновича консультант представительства Рифат Юсупов накануне празднования 77-й годовщины Великой Победы посетил наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны.

Ветеранам были вручены памятные подарки и поздравительные  письма.

“Судьба каждого из них удивительна, люди пережили все тяготы военного и послевоенного времени. Подвиг ваш не забыт. Сохраняйте бодрость духа, позитивное настроение – как вы умеете. Здоровья Вам и Вашим близким. И низкий поклон!”,-сказал Хайдар Гильфанов.

Поздравления приняли в Екатеринбурге:  Зайнагутдинов Хади Гайнутдинович, Маргамов Михаил (Имаметдин) Маргамович, Салиихьянов Тахави Гарифьянович; в Красноуфимском районе  –   Багавиев Загрий Багавиевич;  Дельмухаматов Денислам Денисламович; в Нижнесергинском районе:  Забиров Сабир Кабирович. И поздравления переданы  Мелентьеой Хатире Михайловне, проживающей в Серове.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.