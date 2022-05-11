Постпред РТ в Свердловской области поздравил с Днем Победы ветеранов ВОВ региона

По поручению Постоянного представителя Республики Татарстан в Уральском регионе Гильфанова Хайдара Маслахетдиновича консультант представительства Рифат Юсупов накануне празднования 77-й годовщины Великой Победы посетил наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны.

Ветеранам были вручены памятные подарки и поздравительные письма.

“Судьба каждого из них удивительна, люди пережили все тяготы военного и послевоенного времени. Подвиг ваш не забыт. Сохраняйте бодрость духа, позитивное настроение – как вы умеете. Здоровья Вам и Вашим близким. И низкий поклон!”,-сказал Хайдар Гильфанов.

Поздравления приняли в Екатеринбурге: Зайнагутдинов Хади Гайнутдинович, Маргамов Михаил (Имаметдин) Маргамович, Салиихьянов Тахави Гарифьянович; в Красноуфимском районе – Багавиев Загрий Багавиевич; Дельмухаматов Денислам Денисламович; в Нижнесергинском районе: Забиров Сабир Кабирович. И поздравления переданы Мелентьеой Хатире Михайловне, проживающей в Серове.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области