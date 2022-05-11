В Астрахане пройдет концертная программа «По следам Булгарии»

Астрахань вслед за Самарой и Волгоградом станет третьим в гастрольном туре Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

Уже в эту пятницу, 13 мая, в 18:00 на сцене АДК «Аркадия» прославленный коллектив выступит с концертной программой «По следам Булгарии» в рамках федеральной программы «Мы — Россия».

Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан — единственный на сегодняшний день профессиональный коллектив России, где исконные национальные традиции татарского народа, его музыкальная и танцевальная культура сохранены на самом высоком профессиональном уровне. В этом году коллектив отмечает свой 85-летний юбилей.

В первом отделении концерта зритель услышит шедевры татарской культуры — номера с большой историей, имеющие глубокие фольклорные корни. Оркестр и хор ансамбля познакомят зрителей со звучанием задушевных народных татарских мелодий и песен, таких как «Ай, былбылым», «Сибелэ чәчәк», «Фазыл чишмәсе». Музыкальную часть дополнят татарские танцы, полные теплоты и насыщенные комедийными эпизодами: «Тезмә», «Юлык», «Серебряный браслет» и другие.

Во втором отделении зритель увидит музыкально-хореографический спектакль «Туй» («Свадьба»), основанный на фольклорно-этнографических материалах казанских и сибирских татар начала XX столетия.

«Сама идея спектакля возникла давно. За 85 лет существования ансамбля мы не раз делали подобные постановки по советским обрядам. Хотелось показать купеческую свадьбу. В ней, например, есть сцена никаха, плача невесты, другие обрядовые вещи, которые мы хотели донести до молодежи. Там есть всё, что бывает на свадьбе», — рассказал директор ансамбля Айрат Хаметов.

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