Постпредстве РТ в г.Санкт-Петербург и Ленинградской области состоялась встреча с татарским художником Ильдусом Вахитовым

В Постпредстве Республики Татарстан в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области состоялась встреча с петербургским татарским художником Ильдусом Вахитовым.

Цель встречи организация персональных выставок И. Вахитова в 2022 году, обсуждения плана работы Ассоциации татарских творческих деятелей при Постпредстве Республики Татарстан в г.Санкт-Петербург и Ленинградской области.

По итогам встречи договорились о проведении совместных мероприятий в рамках Дней татарской культуры и выставок татарских художников в Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и в Татарском культурном центре. В частности, организацию предстоящей выставки в ВМИ имени Петра Великого «На страже морских глубин», посвященную Дню моряка-подводника.

Вахитов Ильдус Анасович – живописец, член Профессионального Союза художников России, член Ассоциации художников-маринистов, член Русского Географического Общества, член Союза художников Татарстана. Он активно принимает участие в многочисленных выставках и коллективных выставках военно-патриотического направления, является куратором Ассоциации татарских творческих деятелей при Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области