Поздравление В.Г.Шайхразиева с праздником Курбан-байрам

Уважаемые соотечественники, дорогие единоверцы!

От имени Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично сердечно поздравляю Вас со славным праздником Курбан-байрам.

Пусть Всевышний одарит всех нас крепким здоровьем, душевным спокойствием и наполнит наши сердца благородностью.

Испокон веков наши традиции и обычаи, культурное наследие, национальное самосознание тесно взаимосвязаны с религией Ислам. Дай бог, и в будущем во имя процветания нашего народа жить и радоваться совместным успехам в благих начинаниях.

Пусть Курбан-байрам принесет радость и счастье, достаток и любовь в каждый дом. И пусть Всевышний примет наши поклонения и жертвоприношения.

С уважением,

заместитель Премьер-министра РТ,

председатель Национального Совета

Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев