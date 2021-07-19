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Поздравление В.Г.Шайхразиева с праздником Курбан-байрам

Поздравление В.Г.Шайхразиева с праздником Курбан-байрам

в Новости, Слайдер, Религия, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 19.07.2021 0 1

Уважаемые соотечественники, дорогие единоверцы!

От имени Национального Совета Всемирного конгресса татар и от себя лично сердечно поздравляю Вас со славным праздником Курбан-байрам.

Пусть Всевышний одарит всех нас крепким здоровьем, душевным спокойствием и наполнит наши сердца благородностью.

Испокон веков наши традиции и обычаи, культурное наследие, национальное самосознание тесно взаимосвязаны с религией Ислам. Дай бог, и в будущем во имя процветания нашего народа жить и радоваться совместным успехам в благих начинаниях.

Пусть Курбан-байрам принесет радость и счастье, достаток и любовь в каждый дом. И пусть Всевышний примет наши поклонения и жертвоприношения.

С уважением,
заместитель Премьер-министра РТ, 
председатель Национального Совета
Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев

 

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