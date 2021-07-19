В Альметьевске состоялось награждение победителей и закрытие полевой олимпиады геологов

На базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный» в Альметьевске завершилась VII Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. Смена работала с 11 июля.

Мероприятие состоялось при участии замминистра образования и науки Республики Татарстан Станислава Андреева, начальника управления по работе с персоналом «Татнефти» Андрея Глазкова, главного геолога «Татнефти» Михаила Евдокимова и многих других.

Станислав Андреев поприветствовал участников от имени главы Минобрнауки Татарстана Ильсура Хадиуллина.

«Дорогие участники олимпиады! Разрешите поздравить вас с великолепным завершением этой прекрасной недели, где вы продемонстрировали свои лучшие знания, умения, навыки, которые вы пронесете с собой через всю жизнь. Многие из вас свяжут свою жизнь с наукой о земле, геологией. Мы живем с вами в самое уникальное олимпиадное время. Сегодня завершается олимпиада геологов, а меньше чем через неделю начинается олимпиада в Токио. Я считаю, что наши олимпиады — это репетиция для участия во всемирной олимпиаде», — отметил он.

Начальник управления по работе с персоналом исполнительного аппарата ПАО «Татнефть» Андрей Глазков поддержал Андреева, отметив, что тема олимпиадного движения важна. У ребят есть прекрасная возможность поучаствовать в конкурентной борьбе, показать свои умения, поработать в команде.

«Растет замечательная смена будущих профессионалов, которая с гордостью продолжит наши традиции и, самое главное — бережливое отношение к нашей матери-природе. Несмотря на то что олимпиада предполагает победителей, сегодня вы все победители. Вас ждет большая дорога в будущее, а мы как республика ждем вас в стенах наших предприятий», — сказал Глазков.

В этом году в олимпиаде приняла участие 31 команда из общеобразовательных организаций — 248 школьников и 54 руководителя.

В программу олимпиады были включены соревнования «Геологический маршрут», «Геологический разрез», «Палеонтология», «Минералогия и петрография», «Гидрология», «Радиометрия», «Шлиховое опробование», «Основы техники безопасности», «Организация полевой стоянки», «Нефтяная геология», «Описание геологического памятника», а также конкурсы «Выставка „Геология и мы“», «Фотография», «Рисунок», «Поделка из камня».

Лучшим геологом олимпиады признана Элина Лотфуллина из IT-лицея Казанского федерального университета. Второе место присудили Эльвине Ахтарьяновой из лицея №83 Казани. Третью ступеньку на пьедестале почета вновь разделили ученики столицы Татарстана — Вероника Шарафутдинова из гимназии №7 и Адель Сунгатуллин из IT-лицея Казанского федерального университета.

Победители определились и в общекомандном зачете VII Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов. Второй год подряд победителем стала команда «Ферсман» из IT-лицея КФУ. Именно ей был вручен преходящий кубок юных геологов. На втором месте оказался «Наутилус» гимназии №7 из Казани. На третьей позиции — команда «Девон» из лицея №2 Альметьевска.

Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов проводится ежегодно. Первое мероприятие прошло в 2014 году на базе ДОЛ «Заречье» и было инициировано Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

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