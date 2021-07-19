«Кочующие свитки. Хабар» – проект, кочующий 15 лет поп просторам Евразии, покажет себя в Набережных Челнах

«Кочующие свитки. Хабар» – это кочующая выставка художественных произведений, своего рода караван посланий. Идея о проекте родилась от осознания единства разделённых пространством культур, в атмосфере взаимоуважения и чувства значимости друг друга. В основе концепции выставки лежит идея формы экспонируемых произведений в виде «свитка».

История проекта началась в 2006 году в Московском доме национальностей в рамках III этнофестиваля «Прямая линия». Стартовав в центре многонационального мира, проект отправился дальше в путешествие по Евразии, соединяя разных людей, обрастая по пути новыми смыслами и идеями. За десять лет на многоэтапный проект поступило около 300 работ, в итоге нём приняло участие не менее 150 художников из регионов России (Татарстан, Саха-Якутия, Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Коми, из городов России (Москва, Оренбург, Челябинск), из стран СНГ (Молдова (Гагаузия), Киргизия, Казахстан, Туркменистан), из стран зарубежья (Турция, Болгария, Венгрия).

За этот период издано 4 региональных каталога: Кочующие свитки HABAR (Москва), KAZAN-HABAR (Казань), URAL-HABAR (Уфа), SAHA-HABAR (Якутск).

С 16 июля по 15 авгутса выставка пройдет в Набережночелнинской картинной галерее.

Уникальный проект, объединивший 1000 метров посланий от художников из 16 регионов (Россия, Азия, Европа) и кочующий 15 лет по просторам Евразии, отмеченный почётным знаком Тюрксой за вклад в сохранение и развитие тюркской культуры. Сдано 4 каталога, проведено 15 выставок (Центральная Россия, Урал, Поволжский регион, Север России, Регионы Турции, Европы)

АВТОРЫ КУРАТОРЫ ПРОЕКТА:

Ильясова Альфия Sargin (Татарстан)

Николаева Наталья (Саха-Якутия)