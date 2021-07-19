Что интересного будет в Татарстане в Курбан-байрам?

Завтра, в 10 день месяца зуль-хиджа, 20 июля, мусульмане всего мира встретят один из главных праздников – Курбан-байрам (или Ид аль-адха). По этому случаю во всех мечетях Республики Татарстана пройдут праздничные гает-намазы. Торжества будут организованы с соблюдением антиковидных мер. Противоэпидемические правила будут обязаны соблюдать все и в мечетях, в местах заклания. К ним относятся: обязательное использование в помещениях средств индивидуальной защиты и индивидуальных молитвенных ковриков, а также соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров между молящимися. В случае, если площадь мечети не вместит всех желающих, совершить гает-намаз и послушать праздничную проповедь можно будет на примечетской территории на открытом воздухе. Ранее ДУМ РТ рекомендовало людям пожилого возраста и тем, кто опасается за свое здоровье, отказаться от посещения общественных мест, в том числе гает-намазов в мечетях. Обряд жертвоприношения так же возможно совершить дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом.

Помимо праздничных намазов в мечетях, мухтасибаты ДУМ РТ подготовили для татарстанцев общегородские семейные и детские праздники, которые пройдут в парках, на стадионах т примечетских территориях городов и районов республики. Они также пройдут с соблюдением антиковидных мер.

Так, в Казани в честь праздника в центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького г.Казани по традиции пройдет большой семейный фестиваль «Курбан Фест». Праздник проводится Мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов г. Казани ДУМ РТ для жителей и гостей города Казани. Организаторы подготовили для гостей насыщенную праздничную программу, которая начнется в 13:00 часов и продлится до 17:00 вечера. Участников порадуют проникновенным исполнением мунаджатов, нашидов, стихов, анимационным шоу, вело-шоу и пр.

С праздничными мероприятиями в других городах и районах можно ознакомиться ниже во вложении.

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