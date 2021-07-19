Челнинский пожарный стал лучшим в республике

Старший пожарный спасатель пожарной части 55 Набережных Челнов Ранил Гаязов выиграл республиканский конкурс «Лучший пожарный». Челнинский пожарный участвует в профессиональном конкурсе третий год подряд. В этом году он показал превосходную физическую подготовку, обойдя соперников в подъеме по штурмовой лестнице, кросс-фите и других препятствиях и благодаря успешным стартам занял 1 место. «У меня были достойные соперники. Самым сложным испытанием стала полоса препятствия, но у меня была цель, и я шел к ней», – поделился Ранил Гаязов.

В пожарной части 55 Челнов Ранил Гаязов работает восемь лет. Лучший пожарный Татарстана отмечает, что в профессии важна скорость и сплоченная команда: «Мы работаем в связке втроем, поэтому друг друга всегда должны подстраховать. Главное – спасти людей. Каждый выезд – это выброс адреналина. Когда у меня спрашивают, какой выезд запомнился, я отвечаю, что не могу назвать какой-то конкретный».

В настоящее время Ранил Гаязов готовится к соревнованиям всероссийского этапа.

«Смотр-конкурсы оказывают помощь в нашей повседневной деятельности. Они улучшают подготовку, выносливость. В последние годы в соревнованиях усложняется практическая часть, если раньше было традиционное преодоление 100-метровой полосы, то теперь добавились элементы кроссфита, перемещения тяжестей, подъем на высоту с грузом», – пояснил заместитель начальника 15 пожарно-спасательного отряда Алмаз Мифтахутдинов.

Отметим, полное снаряжение пожарного вместе с экипировкой и необходимым оборудованием весит 35-40 кг. Для одевания боевой одежды пожарного есть свой специальный норматив – 25 секунд. Это крайнее время, за которое нужно одеться.

Заметим, что челнинские пожарные регулярно показывают отличные результаты на соревнованиях республиканского и российского уровня. Три года подряд титул «Лучшего начальника караула МЧС России» занимает челнинец Никита Семашкин – старший лейтенант внутренней службы пожарно-спасательной части 56 в Набережных Челнах.