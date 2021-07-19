В г. Енисейск Красноярского края состоялся семинар: «Опыт работы татарских общественных организаций Сибирского федерального округа». Делегацию Алтайского края представили активисты Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна). В рамках семинара. Гости посетили достопримечательности, татарские места и учреждения культуры старинного сибирского города.

На площадке центральной городской библиотеки состоялся круглый стол «Сабантуй – праздник на берегах Енисея и Оби».

Зинатуллин Артем, заместитель председателя Центра, рассказал о работе АКОО «Дулкын» (Волна). «Татарский центр, – отметил Артем – это место встречи с татарской культурой, возможность говорить на родном языке с близкими по духу и интересам людьми, это место сохранения национальных традиций. Сабантуй – главный татарский народный праздник. В столице Алтайского края праздник проходит с 1994 года. Сабантуй празднуют в Бийске, Новоалтайске и Угловском районе». Артем Константинович подарил татарскому обществу Енисейска и центральной библиотеке фотоальбом «20 лет Центру татарской культуры «Дулкын», а также выпуски журнала «Россия многонациональная. Алтайский край», на страницах которого представлена этнокультурная жизнь края, современное состояние межнациональных отношений, лучшие этнические проекты.

Рашит Якупович Мусульманов, представитель Угловского района и член АКОО «Дулкын» (Волна), привез в подарок от главы района В.Э. Шефер книгу «Большой России малый уголок», рассказывающую о настоящем и историческом прошлом Угловского района. Рашит Якупович руководит татарским сельским клубом в селе Беленькое Угловского района. Вместе с сельчанами организовал и открыл музей татарской культуры. «К этому событию мы шли долгих три года, – отметил Рашит Якупович. Появление музея в Беленьком – дань безграничного уважения моим землякам». Еще Рашит Мусульманов рассказал, как они уже три года проводят в своём селе народный всеми любимый праздник Сабантуй.

Представитель Енисейского татарского общества, Фарида Агмаловна Галеева поделилась опытом проведения праздника Сабантуй в Енисейске, рассказала о других мероприятиях, которые проводятся в рамках национального содружества – «Хоровод дружбы», литературные мероприятия, посвященные татарским поэтам и писателям.

Участие делегации стало возможным благодаря субсидии для участия в этнокультурных мероприятиях на территории Российской Федерации.