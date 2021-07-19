Минкультуры Татарстана закупит книги для библиотек на 5 млн рублей

Министерство культуры Татарстана закупит книги для библиотек на 5 млн рублей. Средства выделены из республиканского и российского бюджетов. Тендер на поставку опубликован на портале госзакупок.

В перечне закупаемых книг более 1,9 тыс. наименований. Каждую из них необходимо поставить в пяти экземплярах. Год издания книг 2018—2021.

Их планируется разместить в пяти библиотеках в районах Татарстана:

Кураловская сельская библиотека-филиал №11 (Верхнеуслонский район);

Зеленорощинская сельская библиотека-филиал № 23 (Бугульминский район);

Шеморданская сельская библиотека имени Назмиева Талгата Саматовича (филиал №1) (Сабинский район);

Смаильский филиал №24 Балтасинской межпоселенческой Центральной библиотеки;

Межпоселенческая центральная библиотека Нурлатского района.

Напомним, в Казани для того, чтобы библиотеки были полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными, в этом году пересмотрят режимы их работы. Некоторые из них будут работать без выходных.

realnoevremya.ru