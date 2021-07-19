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Минкультуры Татарстана закупит книги для библиотек на 5 млн рублей

Минкультуры Татарстана закупит книги для библиотек на 5 млн рублей

в Новости, Слайдер, Культура, Новости конгресса, Главные новости, 19.07.2021 0 2

Министерство культуры Татарстана закупит книги для библиотек на 5 млн рублей. Средства выделены из республиканского и российского бюджетов. Тендер на поставку опубликован на портале госзакупок.

В перечне закупаемых книг более 1,9 тыс. наименований. Каждую из них необходимо поставить в пяти экземплярах. Год издания книг 2018—2021.

Их планируется разместить в пяти библиотеках в районах Татарстана:

  • Кураловская сельская библиотека-филиал №11 (Верхнеуслонский район);
  • Зеленорощинская сельская библиотека-филиал № 23 (Бугульминский район);
  • Шеморданская сельская библиотека имени Назмиева Талгата Саматовича (филиал №1) (Сабинский район);
  • Смаильский филиал №24 Балтасинской межпоселенческой Центральной библиотеки;
  • Межпоселенческая центральная библиотека Нурлатского района.

Напомним, в Казани для того, чтобы библиотеки были полноценными общественными пространствами, доступными и привлекательными, в этом году пересмотрят режимы их работы. Некоторые из них будут работать без выходных.

realnoevremya.ru

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