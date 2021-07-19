14 июля в Чувашской республики произошло заложили первый кирпич первой мечети в г. Козловка

14 июля в г. Козловка Чувашской республики произошло знаменательное событие для всех местных мусульман- закладка первого кирпича первой мечети в г. Козловка.

Мусульмане Козловки долгое время нуждались в полноценном месте для совершения молитв. Благодаря стараниям местной администрации, жителей города и района появилась возможность построить большую мечеть при мусульманской приходе N/42 “Нур” при ДУМ ЧР.

На закладку первого кирпича будущей мечети были приглашены председатель ДУМ ЧР Мансур хазрат Хайбуллов, первый заместитель муфтия ЧР Ильяс хазрат Сафиянов, председатель совета НКОТ Марат Айзатуллов, помощник председателя ДУМ ЧР Ильдус Зейнетдинов, которые встретились с главой г. Козловка- Искандаровым Фирдавилем Рафаэлевичем и председателем мусульманского прихода г. Козловка Гилимяновым Фанихом Фаниловичем . Мансур хазрат Хайбуллов передал приветствие от муфтия ЧР, главы ДСМР России Альбир хазрат Крганова, его поздравления и благодарность всем оказавшим содействие в благом деле:

“Сегодня в знаменательный день для жителей г. Козловка хотелось бы поприветствовать и поблагодарить каждого человека, внесшего вклад в строительство мечети при поддержке Правительства ЧР. Особую благодарность выражаем главе администрации г. Козловка, меценатам, предоставившим участок под строительство.

Мечеть – не просто место совершения молитв, но и духовно-воспитательный центр для народа. В наше нестабильное время необходимо создавать все условия для получения правильных религиозных знаний и не допускать попадание молодых людей в деструктивные религиозные организации, направленные не на создание мира и спокойствия, а на разрушение общества. Необходимость строительства мечети была видна давно – об этом просили местные жители. И сегодня, слава Всевышнему, мы видим, как может объединиться народ и государство ради благой цели и сохранения мира на наших землях, где испокон веков дружно живут люди разных национальностей и конфессий.”

Мансур хазрат Хайбуллов вместе с гостями заложили первые кирпичи для стен мечети и провел меджлис, на котором сделали дуа за каждого участника благого дела с надеждой на скорое завершение строительства мечети.

Муфтият Чувашской Республики