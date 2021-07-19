В день Курбан-байрама в Казани пройдет городской праздник «Курбан Фест»

20 июля 2021 года наступит Курбан-байрам. В честь этого праздника в Казани в центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького г.Казани по традиции пройдет большой семейный фестиваль «Курбан Фест». Праздник проводится Мухтасибатом Вахитовского и Приволжского районов г. Казани ДУМ РТ для жителей и гостей города Казани. Мероприятие организуется с соблюдением антиковидных мер.

Организаторы подготовили для гостей насыщенную праздничную программу, которая начнется в 13:00 часов и продлится до 17:00 вечера. Участников порадуют проникновенным исполнением мунаджатов, нашидов, стихов, анимационным шоу, вело-шоу и пр.

Семейный фестиваль пройдет в рамках концептуальной темы «Связь времён – прошлое, настоящее, будущее». Чтобы отразить тему в программе, в парке будут установлены 3 развлекательных зоны – активити-площадки. Каждая из них позволит погрузиться в тематическую атмосферу прошлого, настоящего и будущего.

На первой площадке «Прошлого» пройдут различные мастер-классы для детей, декорирование открытки бисером и стразами, роспись деревянной броши и кожаных браслетов, аквагрим, твистинг, эстафеты и пр.

Во второй зоне «Настоящего» будут работать мастер-классы по мехенди, раскрашиванию гипсовых фигурок, лепка из глины, игры с аниматорами, игры с деревянными игрушками, мыльное шоу и пр.

На третьей площадке «Будущего» пройдет мастер-класс по созданию объёмной картины акрилом и текстурной пастой на холсте, нейрорисование, детские интеллектуальные игры, розыгрыш сертификата на посещение детского сада “Рамазан”, Mama Spase (пространство для мам и детей), розыгрыш сертификата в фитнес клуб, научное шоу, запуск ракеты и пр.

Также в парке будет работать фуд-корт.

dumrt.ru