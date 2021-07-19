Рустам Минниханов осмотрел Центр детского творчества «Киләчәк» в Нурлате

Во время рабочей поездки в Нурлат Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Центр детского творчества «Киләчәк».

Объект ввели в строй в августе 2020 года. В центре занимаются 1915 детей, для которых предусмотрены судомодельная мастерская с бассейном, студия краеведения и туризма — штаб «Юнармия», актовый зал на 120 человек.

Также обустроены кабинет роботехники и IT-программирования, хореографический зал, который является и студией вокала, гончарная мастерская с помещением для обжига керамики.

Кроме того, в центре есть коворкинг центр «Новое поколение», предназначенный для социализации детей в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме, театральная студия/мастерская.

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