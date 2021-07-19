В Азеевской новой мечети установили купол минарета и полумесяц

В селе Азеево Новошешминского района Республики Татарстан произошло знаменательное событие – установлены купол и полумесяц на построенной новой мечети.

Новая мечеть в селе была построена за неполный год – закладка первого камня фундамента состоялась в августе 2020 года. Новое двухэтажное сооружение в центре села появилось благодаря огромной поддержке уроженца села, депутата Госсовета РТ, гендиректора АО «Татэнергосбыт» Рифнура Сулейманова.

Когда в прошлом году к нему обратились жители села с этой просьбой, он сразу поддержал их и поручил готовить проектно-сметную документацию и все расходы взял на себя.Большую помощь оказали и сами жители села, как проживающие здесь, так и в различных городах республики.



…На торжественной момент венчания минарета мечети куполом и завершающим элементом – полумесяцем – собрались многие жители и гости села. После мелодичного азана всех собравшихся тепло поприветствовал гость из Казани – имам-хатыб мечети Марджани, председатель Казанской Шуры аксакалов Мансур хазрат Залалетдинов. «Это большое событие не только в районе, но и в республике, – отметил он. – Сейчас в Татарстане действует более 1500 мечетей, где люди молятся за мир и спокойствие. Около 100 лет назад мечети разрушали, закрывали, а сейчас восстанавливаем и строим новые, что очень отрадно. Рифнур Сулейманов – настоящий меценат и огромная благодарность ему и другим спонсорам, помогавшим в этом благом деле».

Глава района Вячеслав Козлов отметил, что это очень радостное событие для всех жителей района, а азеевцам повезло с такими земляками, как Рифнур Сулейманов, Газинур Галимов и другими. Рифнур Сулейманов помогает не только родному селу, но и всему району – огромное спасибо ему за эту благотворительность.

Он также выразил слова благодарности всем жителям села за поддержку в строительстве новой мечети и пожелал, чтобы отсюда всегда звучал азан, и не заросла травой тропа к ней.

Слова благодарности Рифнуру Сулейманову и другим спонсорам выразил глава Азеевского СП Данияр Гайнуллин, имам-мухтасиб района Ильгиз хазрат Ашрапов и имам-хатыб местной мечети Марат хазрат Галимов.

В своем выступлении Рифнур Сулейманов подчеркнул помощь всех своих односельчан. «Когда начинаешь святые дела, всегда Аллах помогает. Я благодарен всем своим землякам, кто помог денежными средствами, стройматериалами. Пусть ваши добрые дела возвращаются к вам сторицей.

Нам нужно до конца завершить строительство мечети, и я уверен, что многие жители села помогут нам в этом благородном деле. Поздравляю всех с наступающим праздником Курбан-байрам, желаю всем крепкого здоровья и благополучия», – отметил он.

Далее наступил долгожданный и торжественный момент венчания минарета куполом и полумесяцем – они были установлены под слова восхваления Аллаху (тахбир).