Курбан-байрам из Галиевской мечети г.Казани будет показан в прямом эфире

В 10 день месяца зуль-хиджа, 20 июля, мусульмане всего мира встретят один из главных праздников – Курбан-байрам (или Ид аль-адха). Чтобы все верующие смогли ощутить атмосферу праздника и молитвенной радости, из Галиевской мечети города Казани будет организована прямая трансляция Курбан-байрама. Праздничную проповедь главы мусульман Татарстана, муфтия Камиля хазрата Самигуллина и гает-намаз единоверцев можно будет наблюдать в режиме реального времени на телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru, и YouTube-канале «Хузур ТВ».

Присоединиться к основным торжествам по случаю гаета в Татарстане, которые пройдут в Галиевской мечети, в прямом эфире каналов “Хузур ТВ” можно 20 июля с 02:30 часов утра. В это время проведут утренний намаз, затем начнется рецитация Куръана. Прямая трансляция на каналах «ТНВ Татарстан» и «ТНВ Планета» начнется в 03:10 часов. Затем в 03:30 муфтий Камиль хазрат Самигуллин по традиции обратится к умме с гает-вагазом. Увидеть коллективный гает-намаз столичных верующих вслед за духовным лидером можно будет в 04:00 часов утра.

Повтор трансляции на телеканале «ТНВ Татарстан» состоится 20 июля в 09:00 часов, на телеканале «ТНВ Планета» — в 12:20.

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