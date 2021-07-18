В Казани проходит форум мусульманской молодежи

Пятый день форума был пропитан настоящей татарской атмосферой.

Форумчанки нарядились в татарские наряды, платки с национальным орнаментом, брошки, фартуки.

На завтрак подали любимые всеми кыстыбый и эчпочмак, и после такого солидного завтрака всех ожидала экскурсия в Татарский этнографический музей под открытым небом «Татар авылы».

Делегаток форума встретили экскурсоводы в тюбетейках и с гармошками. На базе музея представлены домики татар прошлых веков. Эти домики показывают национальный быт людей той эпохи.

В деревне возведена мельница, построена без гвоздей мечеть, есть кузнецкий дом.

Девушкам-экскурсанткам в деревне показали, чем татарская печка отличается от русской (размером, длиной и шириной), продемонстрировали татарскую чайную церемонию, поведали несколько исторических фактов, связанных с социальной и культурной нишей татар, рассказали о том, какие татарские слова вошли в русский язык (сарафан, сундук, сарай, деньги) и отчеканили в качестве сувенира памятные монеты.

После экскурсионной части форумчанки гуляли по территории деревни, катались на качелях и лошадях, общались.

Вся экскурсия прошла на татарском языке. Во время экскурсии татар призывали держаться вместе и, главное, не забывать свой родной язык.

«Мне в глаза бросилась серая мельница, а также гуси, козы, было видно, что атмосфера деревни там, действительно, сохранена. Я завороженно смотрела на лошадь, было очень необычно гладить лошадь, ощущать ее, кататься на ней, я никогда раньше не подходила к лошадям так близко. А домики такие самобытные! Можно было прикоснуться к этим сундукам, кружевным полотенцам, колыбелькам. Печки были рабочими, в них готовили блинчики, это так необычно… А качели, на которых мы катались, – это отдельная история. Раньше парни и девушки катались на них, чтобы завести знакомства, и вот эти качели рабочие и по сей день. Я очень рада, что мне удалось побывать в таком месте», – поделилась своими впечатлениями Карина Вдовина.

По возвращении из деревни девушкам преподали уроки этикета.

Приглашенным гостем была специалист по этикету Марина Шамсутдинова.

Она рассказала о том, как правильно пользоваться столовыми приборами, как нужно есть то или иное блюдо, как нужно по правилам сидеть за столом, а, главное, как создавать красивую атмосферу вокруг себя.

Вечерним мероприятием стала викторина «Что? Где? Когда?», в ходе которой участницам форума пришлось искать ответы на разные по темам вопросы. Участницы разделились на четыре команды, каждой в итоге достались призы – памятные рюкзачки.

Шестой день форума стал образовательной площадкой.

Он начался с трехчасовой лекции о женском здоровье. После обеда прошли уроки о женах пророка от уже полюбившейся форумчанкам Айсылу устаз. Развлекательным мероприятием была битва красками.

Желтые, синие, зеленые, фиолетовые, розовые краски разлетались повсюду, окрашивая одежду девушек. Так завершился шестой день форума, остался последний седьмой.

Азиза Шарафутдинова

idel-tat.ru