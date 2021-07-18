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Самую большую коллекцию кожаной мозаики в мире представят в Казани

Самую большую коллекцию кожаной мозаики в мире представят в Казани

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.07.2021 0 2

В Национальном музее Татарстана 16 июля в 15 часов откроется выставка «Татарская узорная кожа: ремесло, традиция, искусство». Она посвящена промыслу казанских татар по изготовлению узорной обуви, которая известна практически во всём мире.

Знаменитую обувь когда-то носили в Европе, Азии и даже в Америке. Многие экспонаты будут показаны впервые, сообщают организаторы.

Посетители увидят, как развивался этот промысел в Казани и её окрестностях с конца XVIII по начало XX века. Самое интересное, что техника уникального казанского шва, выполняемого исключительно вручную, не изменилась с течением времени.

Среди экспонатов – знаменитые ичиги, шитые серебром и шелком, которые украшали стенд Татарской Республики на Всемирной выставке в Париже в 1925 году. Узорная обувь широко представлена в комплексе одежды – не только казанских татар, но и народов Средней Азии.

В разделе современности можно будет узнать, как искусство кожаной мозаики освоили профессиональные художники, создавая модные аксессуары и предметы интерьера. Сегодня это искусство развивается молодыми мастерами – выпускниками Казанского художественного училища имени Фешина. Их лучшие работы также увидят посетители выставки, которая будет работать до конца августа.

kazanfirst.ru

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