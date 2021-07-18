Известный якутский поэт Гаврил Андросов поделился впечатлениями о визите в Татарстан

В начале июня состоялись Дни Республики Саха (Якутии) в Татарстане. С известным якутским поэтом, публицистом и переводчиком Гаврилом Андросовым мы связались уже после возвращения домой официальной делегации Якутии и попросили его поделиться впечатлениями о визите в Татарстан. Гаврил Андросов – заместитель председателя Союза писателей Якутии, главный редактор литературно-художественного журнала «Чолбон» на якутском языке.

– Гаврил Гаврильевич, как бы вы сформулировали основной месседж этого мероприятия для деятелей культуры?

– Безусловно, это знаковое событие и для якутской, и, думаю, для татарской литературы. Лично меня поразил не только масштаб мероприятия, но и глубинный подход хозяев. Все встречи проходили не для галочки, и они должны стать мостом между двумя братскими регионами и народами. Пусть этот мост стоит долго, служит верой и правдой нашему сближению. Это была моя вторая поездка в Татарстан. В 2015 году мне довелось участвовать в фестивале молодых тюркских поэтов, посвящённом Габдулле Тукаю. Он тоже прошёл на очень высоком уровне. В нём участвовали представители Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, а также тюркских регионов России: кумыки, крымские татары, башкиры, чуваши. Мы подружились и впервые осознали свою общность, возможность существовать в едином литературном пространстве. Для моего поколения это было необычно. В том же году, уже к нам на поэтический фестиваль «Благодать большого снега», приехали молодые татарские писатели Рустем Галиуллин и Ленар Шаехов. Первый возглавляет журнал «Казан утлары», второй – главный редактор Татарского книжного издательства. Мы и сейчас вместе работаем, дружим, встречаемся не только в Якутии и Татарстане, но и в других регионах. Например, вместе участвовали в международном форуме писателей Евразии в Нур-Султане (Казахстан), в фестивале национальных литератур в Дагестане. В 2019 году на наш фестиваль прибыла «тяжёлая артиллерия» в лице народного поэта Татарстана Ркаиля Зайдуллы и писателя Газинура Мората. При их содействии год назад в Якутии была издана антология современной татарской поэзии, а в Таткнигоиздате увидела свет антология якутской поэзии на татарском языке. Весьма солидное издание получилось. Мы благодарны нашим татарским коллегам и друзьям за эту антологию.

– Спасибо за ваш экскурс. А каким вам видится дальнейшее сотрудничество с Союзом писателей Татарстана? Можно ли ждать каких-то новых совместных проектов?

– Во время нынешнего визита в Татарстан мы, конечно же, встречались с руководством Союза писателей, и не один раз. Были также встречи за круглым столом в Национальной библиотеке, Академии наук, в редакциях литературных журналов, на телевидении. Наша дружба носит всесторонний характер. Мы наметили планы и уже работаем в этом направлении. Журналы «Чолбон» и «Казан утлары» будут периодически обмениваться литературными подборками. Татарских писателей будем переводить и издавать на якутском языке, и наоборот. Есть ещё одна задумка. В этом году исполнилось 135 лет со дня рождения классика якутской поэзии Анемподиста Ивановича Сафронова (Алампа). Он был ровесником Тукая, и судьбы у них похожи. Рос сиротой, выучился с помощью доб­рых людей. Поэт с большой буквы, просветитель, духовный лидер. Для народа саха это имя так же сакрально, как имя Тукая для татар. Думаю, это символично, и мы должны выйти на какой-то философский диалог, чтобы проследить эти глубинные связи и открыть для себя что-то новое в творчестве двух великих художников слова. У нас есть такие планы, а общаться, обсуждать рабочие моменты сейчас можно и в виртуальном пространстве. Я уверен, что это только начало, будут и другие интересные проекты.

– Кого из татарских писателей вы переводили на якутский язык?

– Ркаила Зайдуллу, Ленара Шаехова, Рузаля Мухаметшина, Рифата Салаха. Мечтаю, конечно же, переводить и Тукая.

– Тукай был молод. Названные вами современные поэты преимущественно тоже… Для вас это важно, чтобы переводимый автор был вашего же возраста?

– Думаю, для профессионального переводчика ни возрастные, ни гендерные различия не имеют значения. Мне просто повезло, и так совпало, что для татарской антологии я переводил в основном поэтов-ровесников. В моей «копилке» переводчика есть очень разные авторы – Николай Гумилёв, бурят Намжил Нимбуев, современные казахские, кыргызские поэты.

– Насколько схожи татарский и якутский языки?

– Они родственные, и кое-какие похожие слова встречаются. Но якутский – это восточная ветвь тюркского языка. До революции исследователи отмечали, что ссыльные татары, попадая в якутскую среду, за пару месяцев выучивали язык местных жителей. Думаю, что и саха, поживи он пару месяцев среди татар, смог бы выучить их язык.

– Чем ещё вам запомнилось нынешнее пребывание в Татарстане?

– В этот раз, кроме Казани, я посетил три района. Снова побывал на родине Тукая… Мне там всё мило и дорого сердцу. Я с первого раза полюбил Арский район. Кроме того, мы посетили Высокую Гору и Лаишево, увидели «Камское море». Везде люди живут очень достойно, всё построено на века. И в целом Татарстан хорошеет, развивается. Во всём чувствуются системный подход и дальний прицел. На мой взгляд, это очень мудро.

Рузия Сафиуллина

rt-online.ru