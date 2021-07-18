При въезде в село Кутеевка Пензенской области установили стеллу на татарском языке

Инициатором изготовления стелы является Акжигитов Б.У. председатель совета директоров группы компаний «Кагау», член Президиума Исполкома РОО “ТНКА Пензенской области”

Созданием макета и установкой стелы занимался Акмаев Ж.А.; художник по дизайну и изготовлению рекламных конструкций,стел, закончил медресе Шейх Саид в г.Саратове.

Все надписи, аяты из корана были согласованы с имамами Рафик хазратом и Ислям хазратом. В эскизе художник отобразил мечеть, которая находится в с.Кутеевка. Акмаев Ж.А. продублировал минареты, сделал надписи арабской каллиграфией при въезде и выезде «Бисмилляхи Рахмани Рахим», а также надписи “Ряхим итегез” (добро пожаловать) и “Хаерле юл” (счастливого пути).

По просьбе Бакира Усмановича, который является патриотом своей малой родины, своего родного языка и культуры, название села было написано на татарском языке.

Весь замысел удалось воплотить в жизнь и стела стала атрибутом села.

Выражаем огромную благодарность Акжигитову Б.А. за личный вклад средств на изготовление и установку стелы.