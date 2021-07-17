Пестречинский детсад «Бэлэкэч» во второй раз выиграл миллионный грант

Детский сад «Бэлэкэч» в селе Пестрецы выиграл грант в 1 млн рублей. Дошкольное образовательное учреждение стало победителем федерального конкурса грантов на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста.

В общей сложности в конкурсе принимали участие 120 дошкольных учреждений России, обладателями грантов стали 56 детских садов. В числе счастливчиков оказались и пестречинцы.

«„Бэлэкэч“ второй год подряд становится обладателем гранта. В прошлом году грант потратили на приобретение оборудования и организацию соляной пещеры в детском саду. В этот раз тоже направят на покупку оборудования для реализации обучающих программ», — отметили в пресс-службе.

Детсад рассчитан на 120 мест. Он был открыт в 2015 году по республиканской программе. В открытии принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.

В этом году по национальному проекту «Демография» в районе возводятся два детских сада: в деревне Куюки и селе Богородское.

Национальные проекты реализуются по указу Президента России Владимира Путина.

tatar-inform.ru