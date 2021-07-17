Рустам Минниханов: «Cәләт» вносит большой вклад в сохранение татарского языка и национальных традиций

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил четвертую смену X Международного молодежного образовательного форума «Cәләт» – МЕДИА БИЛӘР ФОРУМ. Президента сопровождал министр по делам молодёжи РТ Дамир Фаттахов.

Форум «Cәләт» занимает важное место в деле сохранения татарского языка и национальных традиций, подчеркнул Рустам Минниханов. Эта миссия особенно актуальна в Год родных языков и народного единства. «Очень рад нашей очередной встрече на этой свящённой земле. На протяжении многих лет движение «Cәләт» объединяет тысячи талантливых молодых людей. Мы начинали с небольшого палаточного лагеря, а сегодня это полноценный молодёжный городок со всеми необходимыми условиями», – сказал Президент.

Смена МЕДИА БИЛӘР ФОРУМ проходит в Билярске с 14 по 18 июля. Она посвящена актуальным инструментам работы с социальными медиаресурсами. В ней принимают участие свыше тысячи детей со всех районов Татарстана и регионов России: Башкортостана, Свердловской, Ульяновской, Кировской областей, Саратова, Самары и Оренбурга.

В рамках фестиваля работают творческие мастерские «Дәртле Сәләт», «Сәләт җырлый», образовательную сессию «Татарча бот», которая посвящена изучению модели искусственного интеллекта распознавания татарской речи и созданию базы данных, образовательную лабораторию «Һөнәрләр» и мастер-класс «Вертикальный город», где участники форума знакомятся с современными градостроительными концепциями развития городов и могут попробовать себя в роли авторов объемно-пространственной модели города будущего.

По словам министра по делам молодежи РТ Дамира Фаттахова, «Сәләт» сегодня является настоящим пространством возможностей для десятков тысяч одаренных детей и талантливой молодёжи со всей республики и регионов России. «Форум «Сәләт» – платформа для обмена опытом и идеями в разных сферах. «Сәләт» из молодежного движения превратился в целую технологию оздоровления общества. Лагеря, клубы, творческие проекты, собственные медиа, мерч, и школа – это то, что делает «Сәләт» сильнейшим брендом республики», – отметил министр. – Нынешний год в Татарстане объявлен Годом родных языков и народного единства. Сәләт — это всегда про стабильность, про сохранение и популяризацию любви к языку».

Директор молодежного центра «Сәләт» Айгуль Габдрахманова рассказала о важности таких встреч, особенно в знаменательный для сообщества год.

«Мы пересекли экватор форума «Сәләт». Этот год важен для всех нас, ведь уже на протяжение 25 лет мы каждое лето возвращаемся сюда – в Билярск. А форумы уже проводятся десятый год подряд. Наша главная задача – помочь ребенку найти себя. Мы создаем возможности для развития личности», – отметила Айгуль Габдрахманова.

В сферическом шатре состоялась онлайн-встреча с активистами Сәләт, которые сейчас живут за границей: в Австралии, Испании, Саудовской Аравии, Канаде, Чехии и Китае. Соотечественники поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о Сәләт. Участники онлайн-встречи обсудили вопросы о дальнейшем развитии сообщества. На связи с участниками смены был и руководитель проектов Сәләт Джавдет Сулейманов.

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