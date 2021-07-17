Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Верхнеуслонский район с рабочей поездкой, где принял участие в зональном совещании по вопросам Года родных языков и народного единства в РТ.

В совещании также приняли участие представители близлежащих районов, Ассамблеи народов РТ, министерств образования и науки, культуры, Общественного совета. Перед совещанием гости посетили Набережно-Морквашский Дом культуры, библиотеку, музей и детский сад.

На пленарной части семинара, который прошел в районном Доме культуры, выступили докладчики, среди которых были заместитель руководителя исполкома Гулия Камалетдинова, ее коллеги из Апастовского, Кайбицкого и Камскоустьинского района.

Василь Шайхразиев выслушал доклады, рекомендовав, в частности, Верхнеуслонскому району открыть воскресные школы, чтобы не только татары и русские могли изучать родной язык, но и другие национальности, живущие здесь.

«Увиденное вдохновляет. Очевидно, что работа в этом направлении началась в вашем районе не сегодня. Заложен хороший фундамент и есть все перспективы развиваться дальше», — отметил вице-премьер после совещания.

Совещание в Верхнеуслонском районе стало 11-м по счету выездным мероприятие в республике, которое посвящено Году родных языков и народного единства. В августе пройдет заседание республиканского оргкомитета.

tatar-inform.ru