Председатель Мосгордумы оставил запись в Книге соболезнований в Полпредстве Татарстана

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников посетил Полномочное представительство РТ в РФ.

Его встретил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин.

От имени депутатов Московской Городской Думы Алексей Валерьевич выразил соболезнования жителям Республики Татарстан в связи с трагедией, случившейся сегодня Казани.

Он возложил цветы и оставил запись в Книге соболезнований, открытой в Полпредстве:

«Этот трагический день не забыть никогда! Боль, горе и память о ребятах и сотрудниках школы останутся в наших сердцах и душах!».

Напомним, сегодня утром в здании гимназии №175 19–летний молодой человек открыл стрельбу. В результате погибли 7 восьмиклассников и два сотрудника школы. Около 20 человек пострадали.

tatmsk.tatarstan.ru