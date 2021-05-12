Валентина Матвиенко возложила цветы в память погибших в казанской школе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ.

Валентину Ивановну встретил заместитель Премьер–министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации возложила цветы в память погибших в казанской школе и оставила запись в Книге соболезнований.

«До глубины души потрясена трагическими последствиями стрельбы в казанской гимназии №175. От имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши сердца в это тяжелое время скорбят вместе с семьями невинных жертв этой страшной трагедии», – написала она.

В беседе с журналистами Валентина Матвиенко отметила, что в последние годы много делалось для обеспечения безопасности школьников. «Но очевидно, что сделано не все. И власть, и общество должны извлечь уроки из этой трагедии. Те, кто совершил это преступление, поднял руку на жизнь и здоровье детей, — это чудовищные преступники, которые должны понести самое суровое наказание», — подчеркнула она.

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