Руководство Калининградской области выразило глубокие соболезнования в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Казани

Первый заместитель Председателя Правительства Калининградской области – Руководитель аппарата Правительства Калининградской области Алексей Родин направил на имя заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева телеграмму, в которой выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией произошедшей накануне в столице Татарстана.

Напомним, 11 мая в школе №175 открыли стрельбу. В результате происшествия погибли 9 человек.