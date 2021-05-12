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Руководство Калининградской области выразило глубокие соболезнования в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Казани

Руководство Калининградской области выразило глубокие соболезнования в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Казани

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 12.05.2021 0 4

Первый заместитель Председателя Правительства Калининградской области – Руководитель аппарата Правительства Калининградской области Алексей Родин направил на имя заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева телеграмму, в которой выражает глубокие соболезнования в связи с трагедией произошедшей накануне в столице Татарстана.

Напомним, 11 мая в школе №175 открыли стрельбу. В результате происшествия погибли 9 человек.

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