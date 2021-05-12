Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы к мемориалу у Постоянного представительства Республики Татарстан

Сегодня, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к мемориалу у Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 11 линии Васильевского острова.

Трагическая гибель детей в казанской гимназии не оставила равнодушными жителей Российской Федерации. Трагедия глубоко потрясла россиян: цветы, игрушки и свечи несут в знак скорби по всей России.

11 мая, сразу после ужасных событий, Александр Беглов направил Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову телеграмму со словами соболезнования в связи с трагедией в Казани.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!

От имени всех петербуржцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Казани. Очень тяжело осознавать, что от бесчеловечных, преступных действий погибли дети. В Петербурге всегда с особыми чувствами относились к дружественному и близкому нам Татарстану. В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге

Ринат Валиуллин