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Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы к мемориалу у Постоянного представительства Республики Татарстан

Губернатор Санкт-Петербурга возложил цветы к мемориалу у Постоянного представительства Республики Татарстан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.05.2021 0 8

Сегодня, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к мемориалу у Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 11 линии Васильевского острова.

Трагическая гибель детей в казанской гимназии не оставила равнодушными жителей Российской Федерации. Трагедия глубоко потрясла россиян: цветы, игрушки и свечи несут в знак скорби по всей России.

11 мая, сразу после ужасных событий, Александр Беглов направил Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову телеграмму со словами соболезнования в связи с трагедией в Казани.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич!
От имени всех петербуржцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Казани. Очень тяжело осознавать, что от бесчеловечных, преступных действий погибли дети. В Петербурге всегда с особыми чувствами относились к дружественному и близкому нам Татарстану.

В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки.

Скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

 

Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге

Ринат Валиуллин 

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