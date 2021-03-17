Председатель Национального Совета встретился с Олегом Капитановым

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олегом Капитановым.

На встрече также присутствовали Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, председатель Татарской национально-культурной автономии Раис Яркаев и Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе

с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

Васил Шайхразиев поприветствовал участников встречи и поблагодарил руководство города за помещение, предоставленное Татарской национально-культурной автономии для создания Татарского культурного центра. Председатель Национального Совета выразил надежду, что руководство города поспособствует поиску сотрудников для работы в новой организации.

Кроме того, Васил Шайхразиев рассказал об окружных заседаниях, проводимых в регионах России с 2018 года и поделился планами проведения мероприятий на 2021 год, который объявлен Годом родных языков и народного единства. Председатель Национального Совета подчеркнул, что в следующем году отмечается 30-летие Всемирного конгресса татар, объединяющего 460 организаций.

Также Василь Шайхразиев выразил свою благодарность за содействие в создании экспозиции, посвященной культуре татарского народа в Российском этнографическом музее.