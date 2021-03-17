В Уфе стартовал V Всероссийский форум татарских краеведов

Сегодня, 17 марта 2021 года в Уфе начал работу V Всероссийский форум татарских краеведов «Татарские населенные пункты в Евразийском пространстве: история и современность» (далее – Форум).

2-х дневная программа Форума включает в себя научно-методический семинар по проблемам региональной истории и краеведению, работу секций Форума, пленарное заседание.

Так, в первый день Форума состоялось открытие выставки книг, изданных татарскими краеведами и учеными Республики Башкортостан и сопредельных регионов Волго-Уралья и Сибири.

Модератором мероприятия выступил начальник комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель Общества татарских краеведов РТ, профессор Альберт Бурханов, который презентовал научные труды коллег. Перед собравшимися выступили и сами авторы книг. Особый интерес аудитории вызвало документально-художественное издание уроженки Омской области Наили Галеевой “Тайчи. История таёжной деревни”. Как стало известно, на сегодняшний день в населенном пункте проживает около 500 человек. Все жители деревни в совершенстве владеют татарским языком. Автор провела исследование научной литературы об истории родного края, на основе которой родилась ее книга.

Финансирует Форум руководитель Региональной татарской национальной автономии Саратовской области, председатель Совета всетатарского общества краеведов, бизнесмен и меценат, к.и.н. Камиль Аблязов при поддержке Всемирного конгресса татар.