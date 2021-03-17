В городе Кувасай прошел концерт, посвященный весеннему празднику Навруз

13 марта 2021 года в зрительном зале детской школы музыки и искусств (ДШМИ) № 11 города Кувасая, по инициативе Татарского культурного центра (ТКЦ) Ферганской области, в преддверии весеннего народного праздника «Навруз», состоялась концертная программа «Мир, в котором я живу!».

В программе концерта приняли участие творческие коллективы Ферганского ТКЦ, Кувасайского дворца культуры, Кувасайской школы музыки и искусств №11, а также фольклорный татарский коллектив «Кувасайские татарочки».

Зрителей и участников концерта тепло приветствовали и поздравили с наступающим праздником весны хоким города Кувасая Рахимжонов Р.Р., директор музыкальной школы Сулаймонов М., председатель ТКЦ Ферганской области А.И. Каримова и советник центра Р.У. Тугушев.

Концертная программа открылась выступлением оркестра народных инструментов школы. Этот коллектив исполнил марш К. Хачатуряна из балета «Чиполлино» и популярный вальс А. Петрова.

Творческую эстафету приняли самые юные участники концерта – детский клуб «Звёздочка» под художественным руководством Р.У. Тугушев со стихами о весне и зажигательными песнями, такими как «Яз киля», «Чики-брики», «Весёлая». Следом с лирической композицией выступил школьный квартет дутаристов, а танцевальная группа этой же школы познакомила зрителей с ярким и энергичным каракалпакским танцем.

Популярные татарские песни «Айдагез, дуслар», «Алмагачларе» и башкирский танец с платками исполнили в этот день участницы фольклорного ансамбля татарской песни «Кубалягем». Их душевное выступление в народном духе очень понравилось зрителям. А юные певицы из музыкальной школы Сибгатуллина Нурия и Собиржонова Фарзона в современной манере исполнили ритмичные песни о весне и любви.

Концертную программу продолжили участники танцевального коллектива ДМШИ с попурри из национальных узбекских танцев.

Аплодисментами встретили зрители известного поэта, певца и общественного деятеля Р.У. Тугушева. В его исполнении, вызвав восторг слушателей, прозвучали любимые многими песни «Чиялар», «Эти глаза напротив», «Ты, ты, ты».

В программе концерта были также исполнены красивые лирические таджикские песни в исполнении артистов городского Дома культуры Кувасая М. Рахмонзода и Ш. Валиевой.

Коллектив педагогов школы исполнил на крымско-татарском языке популярную песню «Айшем».

Татарскую тему продолжили участницы вновь образованного вокального ансамбля «Кувасайские татарочки» под художественным руководством Д Турсуналиева. Они, весело, с хорошим настроением и подтанцовкой, исполнили известные татарские песни «Су буйлап» и «Утыр але, яннарыма». Зрители высоко оценили своими аплодисментами их выступление.

Завершили концертную программу участники школьного хора произведениями «Неополитанская тарантелла» и «Узбекистон жаннатим».

А на финальную песню «Птица счастья», организаторы концерта пригласили на сцену всех его участников. Популярную позитивную песню прошлых лет энергично подхватил весь зрительный зал.

Первая совместная концертная программа ТКЦ Ферганской области и творческих коллективов города Кувасая творчески объединила увлеченных искусством людей и стала большим и ярким событием в культурной жизни города.

Элина Абдуллаева,

преподаватель Ферганского

государственного университета