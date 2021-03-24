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Председатель Нацсовета посетил соборную мечеть «Мунира» в Кемерово

Председатель Нацсовета посетил соборную мечеть «Мунира» в Кемерово

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.03.2021 0 13

Сегодня, 24 марта, в рамках рабочей поездки в Кемерово заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетил соборную мечеть “Мунира”, на базе которой было создано Духовное управление мусульман Кемеровской области.

Данная мечеть была открыта в 2008 году. Помещения мечети рассчитаны на 400 прихожан. Есть зал для проведения бракосочетаний, конференц-зал, балкон для женщин, читальный зал, библиотека. По субботам и воскресеньям в соборной мечети “Мунира” проводятся занятия по арабской каллиграфии, основам Ислама и чтению Корана.

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