Председатель Нацсовета посетил соборную мечеть «Мунира» в Кемерово

Сегодня, 24 марта, в рамках рабочей поездки в Кемерово заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетил соборную мечеть “Мунира”, на базе которой было создано Духовное управление мусульман Кемеровской области.

Данная мечеть была открыта в 2008 году. Помещения мечети рассчитаны на 400 прихожан. Есть зал для проведения бракосочетаний, конференц-зал, балкон для женщин, читальный зал, библиотека. По субботам и воскресеньям в соборной мечети “Мунира” проводятся занятия по арабской каллиграфии, основам Ислама и чтению Корана.