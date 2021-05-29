Председатель Нацсовета ВКТ принимает участие в Сабантуе Астраханской области

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Астраханской области. Сегодня здесь на трех площадках проходит национальный татарский праздник Сабантуй. Сначала Василь Шайхразиев вместе с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным посетил национальный праздник в селе Старокучергановка (тат. Канга). Здесь их встретили гостеприимные астраханские татары. Вице-премьер и Губернатор осмотрели площадь Сабантуя. Председатель Национального совета поприветствовал собравшихся на площади и передал им поздравления от имени руководства Татарстана. Также Василь Шайхразиев вручил Благодарственные письма Всемирного конгресса татар активистам, работающим в татарском национально-культурном движении.

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