Председатель Нацсовета ВКТ встретился с делегатами Республики Саха (Якутия)

Сегодня, 11 июня, заместитель Премьер-министр Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с делегацией Республики Саха (Якутия). Ключевой темой беседы стало двустороннее сотрудничество между двумя регионами.

В состав делегации вошли председатель общественной организации Татарский культурный центр “Туган як” Республики Саха (Якутия) Игорь Халилов, министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин, Генеральный директор Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) “Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского” Антонида Корякина, заместитель Генерального директора Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) “Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского” Иннокентий Васильев, представитель Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан на общественных началах Рамиль Закиров.

Татарстан активно поддерживает развитие межкультурного диалога. Так, с 7 по 11 июня в Казани проходят Дни Якутии в Татарстане. Гаврил Кириллин выразил благодарность татарстанской стороне за организацию и проведение праздничных мероприятий на высоком уровне.

Василь Шайхразиев, в свою очередь, рассказал об основных направлениях деятельности Всемирного конгресса татар и реализуемых конгрессом проектах. Он также дал положительную оценку деятельности татар Якутии, сохраняющих традиции татарского народа.

Гаврил Кириллин выразил желание перенять опыт конгресса по консолидации соотечественников, проживающих на территории РФ и за рубежом.

Игорь Халилов поблагодарил Василя Шайхразиева за содействие в предоставлении офиса Татарскому культурному центру “Туган як” Республики Саха (Якутия).