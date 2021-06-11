tatruen
Главная / Новости / Президент Татарстана встретился с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым
Президент Татарстана встретился с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым

Президент Татарстана встретился с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 11.06.2021 0 4

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с главой Духовного собрания мусульман России, Муфтием Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбиром Кргановым.

В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, развитие исламского образования, а также подготовка к проведению 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году.

В рамках встречи Альбир Крганов вручил Рустаму Минниханову атлас мусульманского сообщества России.

Во встрече, которая состоялась в Доме Правительства РТ, приняли участие Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров и председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Булат Низамеев

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.