Президент Татарстана встретился с главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с главой Духовного собрания мусульман России, Муфтием Москвы, Центрального региона и Чувашии Альбиром Кргановым.

В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, развитие исламского образования, а также подготовка к проведению 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году.

В рамках встречи Альбир Крганов вручил Рустаму Минниханову атлас мусульманского сообщества России.

Во встрече, которая состоялась в Доме Правительства РТ, приняли участие Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров и председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.