20 июня состоится XIII Театральный Сабантуй

20 июня, в 11:00, в Апастовском муниципальном районе Республики Татарстан, на Майдане Сабантуя, состоится XIII Театральный Сабантуй.

И в этом году на традиционный праздник съедутся артисты и сотрудники из государственных театров Татарстана, а также многочисленные почетные гости.

Участие примут: Татарский государственный академический театр им.Г.Камала, Татарский государственный театр драмы и комедии им.К.Тинчурина, Казанский татарский государственный театр юного зрителя им.Г.Кариева, Татарский государственный театр кукол “Экият”, Мензелинский татарский государственный драматический театр им.С.Амутбаева, Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им.А.Гилязова, Нижнекамский татарский государственный драматический театр им.Т.Миннуллина, Буинский государственный драматический театр, Атнинский татарский государственный драматический театр им.Г.Тукая.

Организаторами являются Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина и администрация Апастовского муниципального района под руководством Министерства Культуры РТ, при поддержке Президента РТ.

Несмотря на то, что Сабантуй именуется «театральным», он не обходится без традиционных состязаний: поднятие гири, бег в мешках, разбивание горшка, бой с мешками, национальная борьба «Корэш» и др. В обязательных видах состязаний участники, занявшие призовые места, будут отмечены ценными подарками.

Примечание: История Театрального Сабантуя в Татарстане берет начало с 2005 года. Инициатором проведения такого праздника для театральной общественности Республики выступил Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Первый Театральный Сабантуй был проведен в деревне Альдермыш Высокогорского района. С тех пор в празднике ежегодно принимают участие более 3 тысяч представителей творческих коллективов Татарстана. Театральный Сабантуй проводится в целях популяризации национального праздника Сабантуй, возрождения и сохранения праздников и обрядов татарского народа, популяризации жанров и видов искусства и творчества, укрепления и творческого развития театральных союзов между государственными театрами Татарстана.