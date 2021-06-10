Ильсур Хадиуллин наградил победителей конкурса «Лучший билингвальный детский сад»

Сегодня в Казани состоялась церемония награждения победителей конкурсного отбора на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». Награждение прошло с участием министра образования и науки Республики Татарстан Ильсура Хадиуллина.

Конкурс проводится ежегодно с 2013 года с целью популяризации билингвального образования дошкольников, выявления и поощрения лучших педагогических коллективов детских садов по организации процесса обучения детей государственным языкам Татарстана.

В 2021 году на соискание гранта заявились 47 дошкольных образовательных организаций, грантополучателями стали 10 детских садов. Все они получили по 500 тысяч рублей.

Лучшими билингвальными детскими садами признаны:

– Детский сад №8 «Теремок» Нурлатского района;

– Детский сад «Березка» с.Базарные Матаки Алькеевского района;

– Детский сад №272 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Советского района г.Казани;

– Детский сад №35 «Лейсан» Елабужского района;

– Детский сад присмотра и оздоровления №19 «Тамчыкай» Азнакаевского района;

– Кугарчинская средняя общеобразовательная школа Рыбно-Слободского района (дошкольная группа);

– Детский сад комбинированного вида №13 «Гусельки» Зеленодольского района;

– Детский сад №8 «Нухрат» Мамадышского района;

– Красносельский детский сад «Тургай» Высокогорского района;

– Центр развития ребенка – детский сад №83 «Фея» г.Набережные Челны.

Конкурс проводился в два этапа:

1 этап – представление и защита проектов, направленных на совершенствование билингвального образования дошкольников;

2 этап – очный, выезд комиссии в образовательные организации для экспертной оценки содержания и результативности деятельности грантосоискателей по билингвальному образованию детей дошкольного возраста.

Организатор конкурса – Министерство образования и науки Республики Татарстан. Всего за время проведения конкурса получателями гранта стали 218 детских садов республики.