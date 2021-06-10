В Казани проходит Казанский международный конгресс евразийской интеграции

10-11 июня в столице РТ, на площадках Казанской Ратуши, Академии Наук РТ и Казанского федерального (приволжского) университета, проходит Казанский международный конгресс евразийской интеграции – 2021.

Целью конгресса является формирование научных платформ евразийской интеграции, создание постоянно действующей экспертно-аналитической площадки, объединяющей усилия власти, науки и реального сектора экономики, общественных организаций в продвижении процессов евразийской интеграции, разработка рекомендаций по оптимизации интеграционных процессов, институционализации общего социально-гуманитарного и культурного пространства в Евразии.

В работе конгресса приняли участие видные государственные и общественные деятели, ученые ведущих университетов и научных центров, представители Евразийского экономического союза. Среди них был и руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.