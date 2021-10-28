Председатель Нацсовета возложил цветы к памятнику Тукая в Уфе

Сегодня, 28 октября, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику великого татарского писателя, поэта и переводчика Габдуллы Тукая в Уфе. Скульптура установлена на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур».

Напомним, открытие памятника состоялось 18 апреля 2019 года в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкортостан. В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Общая высота монумента – около 8 м, а фундамент уходит в глубину на 7 м. Постамент выполнен из гранита, сам памятник – из бронзы.