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Председатель Нацсовета встретился с директором Дома народов России

Председатель Нацсовета встретился с директором Дома народов России

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 06.04.2021 0 10

Сегодня, 6 апреля 2021 года, в рамках рабочей поездки в Москву заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев встретился с директором Дома народов России А.Н. Березиным.

Во встрече также принял участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации М.Р. Тукаев.

Основной целью рабочей встречи стало укрепление межнациональных отношений и обмен опытом работы.

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