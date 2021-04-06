Председатель Нацсовета встретился с директором Дома народов России

Сегодня, 6 апреля 2021 года, в рамках рабочей поездки в Москву заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев встретился с директором Дома народов России А.Н. Березиным.

Во встрече также принял участие заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации М.Р. Тукаев.

Основной целью рабочей встречи стало укрепление межнациональных отношений и обмен опытом работы.