В Тюмени завершились Дни татарской культуры

27 марта в Доме культуры и творчества «Торфяник» по случаю завершения Дней татарской культуры в Тюменской области состоялся праздничный гала-концерт.

Его участниками стали победители областных конкурсов «Утренняя звезда» и «Народное творчество», которые прошли отбор в районах компактного проживания татарского населения. Конкурсы проводились с 27 февраля по 27 марта включительно в двух форматах — онлайн и оффлайн. В адрес областного жюри поступило около пятисот заявок. Среди участников были также и представители народов тюркской языковой группы: казахской, башкирской, узбекской и киргизской.

С приветственным словом выступил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области В. Чернов, он высоко оценил творческую деятельность артистов и коллективов и поблагодарил за хорошую организацию праздника.

Было организовано несколько интерактивных площадок: дробушки-баттл, частушки-баттл, детская игровая зона, выставка татарской литературы и декоративно-прикладного творчества, а также в четвертый раз прошел областной конкурс среди мастериц по приготовлению национальных блюд «Татар ашлары» («Татарская национальная кухня»). Гостей встречали лучшие гармонисты и коллективы Тюменской области, девушки в национальных костюмах.

Дни татарской культуры в Тюменской области проводятся при поддержке правительства Тюменской области, комитета по делам национальностей Тюменской области. Организаторами выступает Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области».

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