В Новосибирск съедутся татарские коллективы со всей Сибири

С 24 по 25 апреля 2021 года в г.Новосибирске пройдет ХI Межрегиональный фестиваль-конкурс татарской культуры «Себер йолдызлары» («Сибирские звезды-2021»).

Фестиваль содействует развитию и пропаганде национальных, культурных традиций татар, популяризации их литературного, музыкального и самобытного национального искусства и фольклора.

В фестивале примут участие профессиональные и самодеятельные художественные коллективы из городов Кемеровской, Иркутской, Омской, Томской, Тюменской, Красноярской, Новосибирской областей, Республики Казахстан, а также гости из Татарстана, солисты-вокалисты, чтецы, музыканты, вокальные и хореографические коллективы разновозрастных групп: до 15 лет, от 16 лет и старше. Всего около 250 участников.

Учредители фестиваля: министерство культуры Новосибирской области.

Организаторы фестиваля: государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр», при содействии: ОО «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области»; отделов культуры территориальных администраций городов и районов Новосибирской области; Всемирного конгресса татар; Министерства культуры Республики Татарстан; Федеральной национально-культурной автономии татар.

Фестиваль-конкурс является отборочным этапом Международного телевизионного конкурса «Татар моңы» имени Ильгама Шакирова.

Фестиваль-конкурс проводится в два тура по номинациям:

– вокал-соло (дуэт), ансамбль, хоровое пение;

– танец-соло (дуэт), групповой танец;

– инструментальная музыка – соло (дуэт), ансамбль, оркестр;

– разговорный жанр.

I тур проводится на местах в форме предварительного прослушивания.

II тур – 24 апреля 2021 г. (с 10.00 до 18.00) по адресу: г. Новосибирск, ул. Алейская 16 (Дом татарской культуры) и 25 апреля с 10.00 до 12.00 (хореография) по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 24 (ДК им. Октябрьской революции);

25 апреля в 14.00 в ДК им. Октябрьской революции состоится Гала-концерт ХI Межрегионального фестиваля-конкурса татарской культуры «Себер йолдызлары» («Сибирские звезды-2021»).

Вход свободный.

Справки по тел.: (383) 278-33-22, 8-913-904-90-80, 8-952-928-78-38

Заявка коллектива на Себер Йолдызлары 2021

Заявка солиста Себер Йолдызлары 2021

Положение Межрегионального фестиваля-конкурса татарской культуры Себер йолдызлары